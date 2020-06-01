 

Возобновлен транзит по газопроводу «Ямал – Европа»

01.06.2020, 8:27, Новости дня

Транзит газа через польский участок газопровода «Ямал – Европа» возобновлен 1 июня после остановки на четверо суток, свидетельствуют данные оператора Gascade, принимающего газ на территории Германии.

С 6.00 до 7.00 утра было прокачано 24,5 млн киловатт-часов из забронированных 36,1 млн. Таким образом, зарезервированные мощности газопровода используются примерно на 68%, передает РИА «Новости».

Утром 26 мая транзит газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу в Германию был остановлен. Польский участок трубы был забронирован на этот день всего на 3,7%. Позже в Польше заявили, что участок газопровода загружен не полностью, поэтому работает с перерывами. 

Официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что снижение прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа» через Польшу объясняется тем, что этот экспортный маршрут используется по потребности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 800 тыс. – Университет Хопкинса

27.04 / В Туркменистане бюджетницам запретили красить волосы, наращивать ресницы и делать маникюр

05.04 / В мире: Коронавирус меняет преступность

22.05 / Житель Риги устроил скандал из-за русского языка в транспорте

19.04 / Минздрав Белоруссии дал прогноз по ситуации с коронавирусом в республике

12.05 / Реаниматолог назвал вероятные причины возгорания аппарата ИВЛ в петербургской больнице

27.04 / В Северной Осетии зарегистрировали 148 новых случаев заражения коронавирусом

21.04 / Доктор Мясников рассказал о знаковом событии в лечении коронавируса

27.04 / PepsiCo отказалась от рекламы с Тодоренко

19.05 / “Суд” в Крыму постановил принудительно доставить Бекирова на заседание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска