Возобновлен транзит по газопроводу «Ямал – Европа»

01.06.2020, 8:27, Новости дня

Транзит газа через польский участок газопровода «Ямал – Европа» возобновлен 1 июня после остановки на четверо суток, свидетельствуют данные оператора Gascade, принимающего газ на территории Германии.

С 6.00 до 7.00 утра было прокачано 24,5 млн киловатт-часов из забронированных 36,1 млн. Таким образом, зарезервированные мощности газопровода используются примерно на 68%, передает РИА «Новости».

Утром 26 мая транзит газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу в Германию был остановлен. Польский участок трубы был забронирован на этот день всего на 3,7%. Позже в Польше заявили, что участок газопровода загружен не полностью, поэтому работает с перерывами.

Официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что снижение прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа» через Польшу объясняется тем, что этот экспортный маршрут используется по потребности.