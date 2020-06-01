Есть губы, зубы и язык: Девочка родилась со вторым ртом на подбородке

01.06.2020, 8:26, Разное

Неназванная маленькая девочка из Чарльстона, Южная Каролина (США) родилась с редчайшей аномалией. Таких людей в мире за последние 100 лет насчитали всего 35 человек. Когда эта девочка появилась на свет, у нее в районе подбородка была небольшая припухлость. Эту “опухоль” врачи видели еще на снимках УЗИ и тогда посчитали, что это просто небольшая киста. Но после рождения эту странную “опухоль” изучили и изумились – это оказался крошечный …второй рот! У него не было соединения с основным ртом девочки и он был недоразвитым, однако это был именно рот – с губами, несколькими зубами и даже маленьким языком. По словам врачей, это очень редкая врожденная аномалия и таких людей с 1900 года в мире насчитывалось всего около 35 человек. В медицине подобное называется Дипрозоп или двойное лицо (Паранормальные новости – paranormal-news.ru). Может показаться, что это происходит из-за остатков тела исчезнувшего близнеца, однако в данном случае это не так, врачи точно знают причину подобной аномалии: все дело в активности белка SHH и соответствующем ему гене, который отвечает за ширину лица. Когда этот белок слишком активен, это приводит к удвоению некоторых лицевых частей. При этом пониженная активность того же гена приводит к таким мутациям как циклопия (один глаз на лбу). Случай с девочкой из Чарлстона было недавно описан в медицинском журнале “BMJ Case Reports”. Врачи пишут, что кроме этого второго рта у девочки больше не было аномалий и она могла нормально дышать и питаться. При этом, хотя второй рот не был связан с первым и не имел доступа к пищеводу, из него иногда выделялась слюна. Это язычок Девочку было решено отправить на операцию, при этом выяснилось, что у второго рта есть еще и кусочки челюсти, на которых росли зубы. И эти кусочки росли из основной челюсти ребенка. Врачам пришлось сначала аккуратно отделить второй рот от челюсти, а уже потом удалять его. Операция в целом прошла успешно, однако после нее у девочки образовалась припухлость в месте удаления второго рта, а еще она не могла теперь двигать мышцами нижней губы. Врачи считают, что во время операции были задеты губные мышцы основного рта. Большинство младенцев с дипрозопом рождаются мертворожденными, потому что дипрозоп очень часто встречается в купе с такими смертельными аномалиями как анэнцефалия (отсутствие полушарий мозга) и пороки сердца. А те дети, которые рождались живыми, в большинстве случаев жили всего несколько часов. За последние 20 лет в мире было официально отмечено всего три случая рождения детей с дипрозопом, которым удалось прожить достаточно длительное время. Двое из них были мальчиками – один с дублированием носа и частей головного мозга, второй с двойным ртом. В 2008 году в Дели родилась девочка Лали Синг у которой было четыре глаза, два рта и два носа. Она прожила 2 месяца.