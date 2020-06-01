Почему засекретили изучение лунного грунта?

01.06.2020, 8:24, Разное

Когда аппараты доставили на Землю образцы лунного грунта, все его исследования быстро засекретили. Что ученые обнаружили в грунте? Может быть внеземные вирусы или иные формы жизни? 3 февраля 1966 году на поверхность Луны впервые в истории человечества приземлился земной аппарат – советская станция “Луна-9”. Исследователей особенно интересовала лунная поверхность, однако аппарат лишь сделал снимки и замерил радиацию. В 1969 году на Луну высадились американцы, которые взяли с нее пробы грунта, однако по понятным причинам в СССР эти пробы не попали. Лишь в 1970-1973 годах советские ученые смогли достать собственные образцы грунта с помощью аппаратов “Луна-16”, “Луна-20” и “Луна-24”. Эти образцы были совсем небольшими, всего несколько сотен граммов, однако для науки они были куда дороже любых драгоценностей (Паранормальные новости – paranormal-news.ru). В первую очередь выяснилось, что образцы лунной почвы состояли из реголита – это рыхлое вещество, совершенно отличное от земной бесструктурной пыли. Он напоминает влажный песок. По химическому составу грунт был схож с измельченной земной горной породой базальтового типа. Далее оказалось, что грунт не содержал в себе никаких бактерий, зато в нем было много тяжелых рудных металлов, в том числе ильменит (титанистый железняк), оливин (вероятно метеорный) и силикатные породы. Также в грунте нашли радиоактивный изотоп гелия He-4 и очень редкий изотоп He-3. Больше о советском изучении лунного грунта ничего не известно. Засекретили. Американцы, первыми заполучившие свои образцы грунта, так же первыми назвали его странноватым. Астронавт Нил Армстронг утверждал, к примеру, что “Луна пахнет порохом”, а Харрисон Шмитт, вернувшись после прогулки по Луне в жилой модуль и сняв скафандр, на некоторое время испытал ощущения словно при аллергическом рините. После этого стали высказываться предположения о том, что лунная пыль очень опасна для легких человека и даже для растений. Специалисты NASA неоднократно высказывали свою обеспокоенность по этому поводу. Они также смоделировали такие помещения будущей лунной базы, чтобы полностью исключить попадание лунной пыли в жилые отсеки. Однако о конкретной причине подобного негативного поведения лунной пыли исследователи NASA подробностей не говорят до сих пор. Недавнее исследование предположило, что причина этого кроется в оливине и авгите, которые являются токсичными веществами, однако это лишь теория. Всего американцы за время действия лунной программы привезли со спутника Земли около 360 кг грунта. По крайней мере именно так было заявлено. Какая-то его часть разошлась по друзьям и родственникам астронавтов в качестве подарков, а также различным ученым, но основная была скрыта и “законсервирована для будущих изучений”. Вскоре ФБР внезапно объявило все пробы лунного грунта собственностью США, таким образом получить грунт жителям других стран стало практически невозможно. А в 2000-х власти США начали активно и агрессивно выискивать всех посторонних людей, к которым он попал. В последние годы сразу несколько жителей США судятся с NASA из-за того, что они являются обладателями лунного грунта, который захотели у них отобрать. А в дом Нэнси Ли Карлсон, которая купила лунные камни на аукционе, внезапно заявились люди из правительства и отобрали у нее все камни. Чего же так опасаются власти США, если устроили за владельцами грунта настоящую охоту? И почему все образцы американского лунного грунта ныне хранятся в специальной лаборатории Lunar Samples Laboratory под очень строгой охраной? По одной из версий конспирологов, исследователи NASA обнаружили в лунном грунте некие признаки жизни. Причем эта жизнь возможно чрезвычайна опасна для Земли, ведь в той самой лунной лаборатории с грунтом работают в очень строгих условиях полной стерильности. Судя по фотографиям из лаборатории, там такая обстановка, словно ученые работают с чрезвычайно опасным вирусом. Попасть сюда постороннему человеку очень сложно, да и то к самой работе с грунтом его не подпустят и дадут максимум сделать несколько фотографий одних и тех же камней. После каждого дня работы все пакетики, которые имели контакты с лунным грунтом, выбрасываются в специальное ведро, а потом сжигаются. Делается это якобы для того, чтобы посторонние не завладели частичками лунного грунта. Но кому они нужны в таком микроскопическом количестве? Все результаты исследований, которые проводят в этой лаборатории, полностью засекречены. Возникает еще вопрос, почему эту жизнь не обнаружили сразу, а тревогу забили лишь много лет спустя? Может быть на Луне этот вирус или нечто иное находился в условиях спячки из-за вакуума, но попав в земные условия с атмосферой и гравитацией некоторое время спустя “проснулся”. Те, кто видел недавний фантастический фильм “Живое”, наверняка уже подметили множество аналогий с данной ситуацией. Там тоже астронавты столкнулись с непонятной формой жизни, которая очнулась от спячки лишь при наличии рядом с ней определенных условий, подходящий для ее существования. Согласно еще одной теории, американцы могли найти в лунном грунте доказательства того, что когда-то на Луне существовала развитая цивилизация. К примеру микроскопические частицы органики, обработанного металла. Возможно в годы Лунной программы эти вещества не были обнаружены из-за несовершенства техники, но в наше время современные высокотехнологичные приборы могут разглядеть практически что угодно.