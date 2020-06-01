Мнение: Общая обстановка в США

01.06.2020, 8:23, Разное

Текущая ситуация в США.

Красный – силы лояльные диктаторскому режиму.

Темно-красный – районы компактного проживания сторонников режима выставляющих Национальные Оборонительные Силы.

Зеленый – силы демократической оппозиции и Свободной Демократической Армии.

Темно зеленый – силы запрещенной в США группировки Негритянское Государство.

Желтый – Американские Демократические Силы требующие от режима автономии и расширения политических прав.

Ярко-желтый – фракции АДФ связанные с запрещенной Демократической Партией.

Сиреневый – районы оккупированные поддерживаемой Мексикой Национальной Мексиканской Армией.

Режим блокировал повстанческие анклавы в Огайо и Техасе, но теряет позиции в Миннесоте и Нью-Йорке.

Международное сообщество требует ухода диктатора и осуществления дипломатического перехода.