Российский след в венесуэльском перевороте или Как доверчивый ветеран подставил Трампа

01.06.2020, 8:17, Разное

Украинский обозреватель срывает все покровы)))

Владислав ГИРМАН 29 Мая 2020,

После того как венесуэльская оппозиция отказалась вести дела со спецназовцем из США, на сцене появился человек, близкий к серому кардиналу Мадуро

Николас Мадуро демонстрирует во время пресс-конференции паспорта двух задержанных американцев – Люка Деймана и Айрона Берри. Фото: EPA/Miraflores press

3 мая министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Равероль возвестил о провальной попытке бойцов из Колумбии и США вторгнуться на территорию его страны с целью свержения режима Николаса Мадуро.

Равероль утверждает, что около 300 “боевиков” собирались проникнуть в Венесуэлу на быстроходных катерах со стороны северного штата Ла-Гуайра. Их цель якобы состояла в разжигании народного восстания, чего они хотели добиться нападениями на военные базы венесуэльцев.

Об операции, получившей название “Гедеон”, заранее прознали доблестные спецслужбы режима Мадуро. О чем также 3 мая сообщил МИД этой страны, причем почему-то со ссылкой на Дисдао Кабельо, глава Национального учредительного собрания (второго парламента, созданного режимом в пику первому, где большинство у оппозиции). Запомните эту персону.

В ходе предотвращения “вторжения”, заявляют в Каракасе, были убиты восемь “наемников” и еще десять задержаны.

И тут, как говорится, Каракас понесло. Тот самый Кабельо, заявил, например, что среди задержанных – агент американского Управления по борьбе с наркотиками.

Мадуро пошел еще дальше главы “своего парламента с блэкджеком и…”, которого называют его серым кардиналом, и сказал, что, дескать, в операции участвовали два человека из личной охраны президента США Дональда Трампа. Организатором выступило, по его словам, Управление по борьбе с наркотиками, а исполнитель – частная военная компания SilverCorp USA.

В подтверждение Мадуро потрусил 5 мая перед телекамерами экипировкой и документами двух задержанных американцев – бывших “зеленых беретов” Люка Денмана и Айрона Берри.

Сам Трамп над заявлениями Мадуро посмеялся: “Если бы США действительно участвовали, для Мадуро все закончилось бы очень плохо”.

Естественно, эту историю вдоль и поперек обсосали российские СМИ, не устояв перед искушением поиздеваться – и в Венесуэле, и в РФ операцию “Гедеон” также окрестили “Операцией в заливе поросят”, что является отсылкой к провальной операции США в Заливе свиней (Куба) в 1961 г.

Но операция на самом деле готовилась. Просто с большой долей вероятности, без участия американского правительства, учитывая, что она была, мягко говоря, плохо спланирована.

Как пишет AP в первом из своих расследований на эту тему, SilverCorp действительно была вовлечена в процесс подготовки. А именно: ее основатель – 43-летний сержант спецназа в отставке Джорджан Гудро (Jordan Goudreau).

Ветеран и его грезы

Гудро – уроженец Канады и житель США. Служил в армии Канады с 1994 по 1998 гг., затем переехал в Штаты и поступил на военную службу в спецназ. Ветеран войны в Афганистане и Ираке, трижды награжденный Бронзовой звездой за героизм в бою.

Но есть в его биографии и темное пятно. В 2013 г. он попался на махинации с компенсациями затрат на жилье в размере $62 тысяч По словам Гудро, дело закрыли в итоге без предъявления обвинения.

В 2016 г. он вышел на пенсию и устроился частным охранником в Пуэрто-Рико. Спустя два года основал свою ЧВК – SilverCorp с офисом в штате Флорида.

Венесуэлой Гудро увлекся в феврале 2019 г., когда занимался обеспечением безопасности во время концерта на колумбийско-венесуэльской границе, организованном миллиардером Ричардом Брэнсоном в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Именно что увлекся. Как его охарактеризовал в комментарии AP бывший бизнес-партнер в SilverCorp Дрю Уайт, “он всегда метил в десятку”. И добавил, что Гудро всегда был несколько далек от реальности, а большинство его задумок так и не были реализованы.

С Гудро его пути разошлись как раз из-за венесуэльской “кампании”, когда тот попросил Уайта помочь со сбором денег для операции по свержению Мадуро.

К тому времени Джордан Гудро смог выйти на помощника Гуайдо по доставке гумпомощи – Лестера Толедо. С ним его познакомил бывший глава охраны Трампа – Кит Шиллер, с которым Гудро, в свою очередь, свел кто-то из коллег в частном секторе.

Толедо в Боготе представил Гудро бывшему венесуэльскому генералу Кливеру Алькале, якобы находящемуся в оппозиции к Мадуро. Человеку с занятной биографией.

С одной стороны, он позиционировал себя противником Мадуро и едва ли не главой всех дезертиров из Венесуэлы. С другой стороны, в 2011 г. попал в “черный список” США за передачу боевикам колумбийской FARC ракет “земля-воздух” и совместное с Мадуро участие в поставках наркотиков в Штаты – 250 т кокаина ежегодно.

Алькала сказал Толедо и Гудро, что у него уже имеются 300 бойцов из бывших венесуэльских военных и несколько десятков проходят обучение в трех военных лагерях на острове Гуахира. Гудро, в свою очередь, выразил готовность их тренировать и обеспечить всем необходимым, а стоимость операции он оценил в $1,5 млн.

При этом, как пишет AP, уверял представителей оппозиции, что у него есть связи на самом высоком уровне – некие три человека в администрации Трампа. Кто они, сержант не сообщил. Однако сам он по себе и его слова смутили многих из тех, кто работал над планом по свержению Мадуро.

А участие Алькалы, некогда близкого к Мадуро, раскололо оппозицию на два лагеря. Гудро же в Алькале и его намерениях не усомнился. После встречи в Боготе представители Хуана Гуайдо прервали контакт с американцем канадского происхождения.

А венесуэльский генерал в марте этого года оказался в федеральной тюрьме США в Нью-Йорке. Сдался сам после того, как за информацию о нем была назначена награда в размере $10 млн.

Несмотря на это, Гудро продолжил подготовку к операции, заведомо обреченной на провал ввиду слабой проработки деталей. Как отметил в комментарии журналистам бывший “морской котик”, занимавшийся обучением бойцов: “Нельзя свергнуть Мадуро с 300 голодными и неподготовленными людьми”.

Дюран из табакерки

Вот эти факты из расследования AP – контакты охранника Трампа и представителей Гуайдо с Гудро – явно не на руку ни президенту США, ни лидеру венесуэльской оппозиции. Они дают возможность Мадуро и Кремлю привязывать обоих к пресловутой военной операции.

В то же время есть признаки того, что выход Гудро на оппозицию и знакомство с Шиллером могли быть одним из этапов многоуровневой игры. Т. е. не только Гудро, но и Шиллера, и команду Гуайдо могли обвести вокруг пальца.

А вторая часть этого марлезонского балета начинается с участия бизнесмена, давнего соратника покойного ныне Уго Чавеса (предшественника Николаса Мадуро) – Франклина Дюрана.

Именно он является владельцем самолета Cessna Citation II, который, как пишет со ссылкой на колумбийские данные полетов издание PanAm Post, использовался Гудро, Денманом и Берри для перелетов в Колумбию.

В частности, 16 января они летали в колумбийскую Барранкилью для встречи с потенциальным партнером по поставкам оружию, воспользовавшись услугами фрахта в компании SERAMI, часть которой принадлежит Хуану Карлосу Инфанте, арестованному в 2019 г. на острове Большой Кайман за незаконную перевозку наличных ($135 тыс.), а в 2008 г. самолет с логотипом его компании и 150 кг кокаина был задержан в Штатах.

Услугами SERAMI часто пользовался и Дюран – курсировал между Венесуэлой и Колумбией – якобы возил продовольствие. В период с ноября 2019-го по январь 2020 г. он совершил по меньшей мере четыре рейса.

А 16 января на борту вместе с американцами, как рассказали источники AP, был и Якси Альварес, 39-летний помощник Алькалы. Именно Альварес, по словам и одного из добровольцев, и Денмана, организовывал их перелеты в Колумбию.

Кроме того, по словам источников, Альварес работает на Дюрана. В 2017 г. он получил пост директора в Industrias Venoco de Centroamerica, “дочки” бывшей компании Дюрана Industrias Venoco.

Эту компанию в 2010 г., несмотря на тесные отношения с владельцем, Чавес национализировал, когда тот отбывал четырехлетний срок в США по обвинению в незаконном содействии интересам Чавеса в Штатах – т.е. нарушил закон о лоббизме, а также нелегально переправлял миллионы долларов в Венесуэлу.

Кроме того, Дюран также оказался фигурантом “чемоданного скандала” 2007 г. – когда от лица Чавеса венесуэльско-американский бизнесмен Гвидо Антонини Уилсон пытался переправить в Аргентину $800 тысяч для поддержки тогдашнего кандидата в президенты Кристины Фернандес Киршнер. Кстати, Киршнер снова вернулась во власть в 2019 г., и тогда же аргентинский суд снял с нее обвинения по этому делу.

Дюран же, у которого при себе было удостоверение офицера венесуэльской разведки, а также бизнесмен Карлос Кауффман, впоследствии “сливший” Дюрана, по поручению Каракаса пытались надавить на Уилсона, чтобы тот не раскрывал детали заговора.

Не вышло. Дюран сел и вышел на свободу в 2011 г. Сразу вернулся в Венесуэлу и принялся судиться с правительством Венесуэлы, пытаясь вернуть свою компанию. Часть активов он смог получить назад.

И вот этот бизнесмен, который в конце 90-х наведывался в Россию, где даже прикупил немного облигаций, снова всплыл в истории с подозрительными денежными махинациями и авиаперелетами. Вместе с опальным генералом и его помощником.

Вполне вероятно, что авантюрист Дюран принял участие в очередной схеме в обмен на возвращение имущества или какие-то новые проекты. Дюрана и его брата Педро в минувшее воскресенье арестовали в Венесуэле. Педро выпустили, Франклин пока сидит. При этом обвинения еще не выдвинуты. Такое впечатление, что под замок его посадили для виду – дескать, за участие в госперевороте.

Буенос диас, КабЕльерос

Франклина Дюрана в венесуэльской оппозиции (об этом заявлял лично Гуайдо) связывают с вышеупомянутым 55-летним серым кардиналом Мадуро и хорошим другом Чавеса – Диосдадо Кабельо, которого СМИ называют реальным лидером Венесуэлы.

У Кабельо, как пишет “Настоящее время”, есть опыт организации государственных переворотов, а когда Чавес пришел к власти, он занимал и пост главы его администрации, и вице-президента, и главы минобороны. Т.е. Кабельо знает, как работает механика госпереворотов, и без труда смог организовать мнимый, подаривший Мадуро и Москве картинку интервенции США.

Кстати, о Москве. Осенью прошлого года, когда Джордан Гудро увлеченно занимался сбором средств на операцию, Кабельо посещал столицу РФ, где встретился со спикером Госдумы и бывшим первым замом главы президентской администрации Вячеславом Володиным.

5 января уже этого года, т.е. в период когда Гудро и еще двое ветеранов вместе с Альваресом начинали летать в колумбийские тренировочные лагеря, глава мадуровского ручного парламента общался с послом РФ в Каракасе Сергеем Меликом-Багдасаровым.

И это лишь публичные контакты. Понятно, что имели место телефонные беседы, непубличные встречи, во время которых вполне могла обсуждаться многоходовочка против Вашингтона и венесуэльской оппозиции, лидера которой, Хуана Гуайдо, между прочим, Трамп 5 февраля принял в Белом доме. Причем после заявления госсекретаря Майкла Помпео, озвученного 21 января, о том, что Штаты готовят некий проект по лишению Мадуро власти.

Осуществлению плана, если он действительно готовился, эта операция “Гедеон” очень сильно помешала, поскольку показала дезертирам несостоятельность сотрудничества с американцами, а также силу режима Мадуро, который смог, играючи, помешать интервенции. Важно и следующее в данном контексте: в СМИ широко распространялась информация о том, что операция начала готовиться после неудачного военного переворота 30 апреля 2019 г. Это дискредитация “предателей”, которые пытались и, возможно, еще попытаются свергнуть Мадуро.

Последствия есть и геополитические, прежде всего в медийном поле. Даже если администрация Трампа не санкционировала проведение операции, даже если оппозиция отказалась сотрудничать с Гудро и Алькалой, они уже по уши втянуты в этот скандал. Просто потому что один наивный ветеран с наградами клюнул, и потому что бывший охранник Трампа решил свести его с оппозицией, и потому что эта самая оппозиция просто пришла на встречу в Боготе.