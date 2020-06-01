 

Гражданское население в северо-восточной Сирии призывает Россию изгнать поддерживаемые Турцией группировки

01.06.2020, 8:16, Разное

By News Desk -2020-05-30   

 BEIRUT, LEBANON –  Гражданское  население  в северо-восточной Сирии призвало российских военных изгнать поддерживаемые Турцией силы, оккупирующие их деревни в мухафазе Аль-Хасака. 

В новом видео, опубликованном RT Arabic, можно видеть мирных жителей, призывающих Россию изгнать поддерживаемые Турцией силы, оккупирующие их деревни в районе Тал-Тамр в мухафазе Аль-Хасака.

«Около тридцати женщин и десяти мужчин из деревни Таль-Тавиль стояли перед российскими военными  в городе Таль-Тамр, к северо-западу от города Хасака, в северо-восточной Сирии, и  просили  вернуть их  деревни, которые контролировались сирийскими  протурецкими  группировками», – сообщил RT Arabic.

Репортер указал, что «люди встретили русского офицера, и они сказали ему, что турки не позволяют им возвращаться на свои поля и деревни,  офицер обещал им найти решение их проблемы».

Поддерживаемые Турцией боевики взяли под контроль несколько районов на северо-западе Аль-Хасаки после начала крупной операции к востоку от Евфрата в сентябре прошлого года.

С тех пор тысячи людей были вынуждены покинуть свои города и деревни, которые в настоящее время находятся под контролем этих боевиков, поддерживаемых Турцией.



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