Цены на нефть снизились в ожидании встречи ОПЕК+

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01.06.2020, 8:16, Новости дня

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются в преддверии июньской встречи ОПЕК+.

По состоянию на 7.59 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,53% – до 37,64 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,48% – до 35,31 доллара за баррель.

По мере приближения встречи ОПЕК+ усилились спекуляции по поводу грядущих решений. Действующая сделка предусматривает смягчение сокращения добычи с июля, то есть по сути вывод на рынок 2 млн баррелей нефти в сутки. Но, как сообщали источники РИА Новости, обсуждается и вариант продления текущих уровней сокращения добычи.

ОПЕК+ договорилась в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки в режиме видеоконференции. А на 8 июня планируется заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.

«Основное внимание уделяется ОПЕК+. Мы, возможно, видим осторожный откат цен (на нефть)», – сказал Reuters экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee). При этом он отметил, что если альянс продлит текущие сокращения, цены могут достичь 40 долларов за баррель.

Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем также оказывает давление на мировые рынки. Кроме того, трейдеры следят за беспорядками, которые охватили крупные города США.



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