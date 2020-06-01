 

В группу риска по коронавирусу внесли людей с определенными привычками

01.06.2020, 8:08, Новости дня

В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди, рассказал профессор МГМУ имени Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

Ученый указал, что у человеческого организма есть определенный запас прочности, и вредные привычки лишь способствуют его сокращению, а у курильщиков такие резервы исчерпаны еще до встречи с вирусом.

Демин в интервью «Парламентской газете» сослался на исследование ВОЗ и предупредил, что употребление алкоголя поражает иммунную систему, вредит легким, а также нарушает синтез необходимых веществ в печени. Все это способствует тяжелому протеканию COVID-19.

Сейчас традиционными группами риска по коронавирусу считаются лица старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, ранее в мае британские ученые доказали высокую эффективность мытья рук для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Президент Трамп почтил память армян, погибших в ходе массовой резни в Османской империи

16.04 / Глава Пятигорска ушел в отставку

24.04 / Французский историк – коронавирусный кризис опустил великую державу Францию до уровня соседей

15.05 / Путин раскритиковал регионы за «бюрократическую канитель» вокруг доплат медикам

07.04 / Российские медики придумали схему лечения при тяжелой форме коронавируса

04.04 / Коронавирус в Китае: 18 заражений за сутки

25.05 / Китайские хедж-фонды делают ставку на рост цен на нефть

15.05 / Дочь Конева выступила против восстановления памятника в Праге

16.04 / Антикризисные меры для поддержки экономики составят от 1,9 до 5% ВВП России

29.05 / Доля выздоровевших после коронавируса в РФ превысила 40% от всех заболевших

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска