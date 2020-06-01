 

Ученые обнаружили связь между сахарным диабетом и жестоким обращением с человеком в детстве

01.06.2020, 7:53, Разное

Ученые, которые представляют Университет Бирмингема, обнаружили, что люди, столкнувшиеся в детстве с жестоким обращением, чаще болеют сахарным диабетом и другими заболеваниями. Связь удалось найти после анализа данных около миллиона пациентов.
Специалисты изучили истории болезней между 1995 и 2018 годами. В ходе анализа медицинских данных четверти миллиона людей удалось выяснить, что более 80 000 пациентов в детстве столкнулись с жестоким обращением. У этой категории людей риск возникновения хронических недугов, заболеваний сердца, высокого кровяного давления является очень высоким.

Люди, которые в детском возрасте пережили жестокое обращение, на 75% подвержены преждевременной смерти. По результатам исследования, у таких пациентов на 42% выше риск развития гипертонии, на 71% выше вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые узнали, что с жестоким обращением столкнулся каждый четвертый житель Великобритании и почти 33% людей на планете. Они не смогли установить, почему жертвы агрессии подвержены повышенной вероятности развития многих заболеваний. Благодаря результатам предыдущих научных работ удалось узнать, что жестокость по отношению к детям раннего возраста негативно воздействует на развитие иммунитета, обменные процессы, а также нарушает работу гормональной и нервной систем организма.



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