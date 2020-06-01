Северный флот решили оснастить гиперзвуковым оружием

01.06.2020, 7:48, Новости дня

Северный флот РФ получит на вооружение гиперзвуковое оружие, которое усилит его боевую мощь, сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

«На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики. Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота», – сказал Моисеев в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, совершенствуется противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны.

«Под надежной защитой находится национальная транспортная коммуникация РФ – Северный морской путь. На архипелаге Новая Земля боевое дежурство несут самые современные комплексы ПВО С-400 «Триумф», – сказал командующий.

Напомним, в начале апреля головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» Северного флота ушел на Беломорскую базу на обслуживание и погрузку гиперзвуковой ракеты «Циркон» для проведения следующей испытательной стрельбы.