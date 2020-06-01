 

Северный флот решили оснастить гиперзвуковым оружием

01.06.2020, 7:48, Новости дня

Северный флот РФ получит на вооружение гиперзвуковое оружие, которое усилит его боевую мощь, сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

«На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики. Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота», – сказал Моисеев в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, совершенствуется противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны.

«Под надежной защитой находится национальная транспортная коммуникация РФ – Северный морской путь. На архипелаге Новая Земля боевое дежурство несут самые современные комплексы ПВО С-400 «Триумф», – сказал командующий.

Напомним, в начале апреля головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» Северного флота ушел на Беломорскую базу на обслуживание и погрузку гиперзвуковой ракеты «Циркон» для проведения следующей испытательной стрельбы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / В Подмосковье коронавирус заподозрили еще у 83 жителей

10.04 / Путин вышел на связь с экипажем на МКС

13.04 / Эксперт призвала россиян «включить голову» ради борьбы с COVID-19

18.05 / Китай пообещал выплаты пострадавшим от коронавируса странам

20.05 / Наименее пострадавшая отрасль: президент поставил задачи перед представителями АПК

27.05 / ЕСПЧ признал Азербайджан виновной стороной в деле о героизации убийцы армянского офицера

24.05 / Симоньян нашла объяснение проблемам с коронавирусом в Дагестане

01.04 / В Украине количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 669

08.04 / Bild – Курц надеется, что Меркель не считает его плохим канцлером

03.05 / Врачи борются за каждую жизнь. Помогите им, оставшись дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска