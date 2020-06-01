 

Ouest-France – в ответ на запуск от SpaceX РФ пообещала полёты на Луну

01.06.2020, 7:40, Новости дня

«Роскосмос» отреагировал на успешный запуск первого коммерческого шаттла от SpaceX, пообещав провести испытания новых ракет, а также возобновить лунную программу. Как отмечает Ouest-France, с этим запуском закончилась девятилетняя эпоха, когда у РФ была монополия на полёты в космос.


Reuters

Россия пообещала вернуться к своей Лунной программе после новости о том, что SpaceX совершила первый успешный коммерческий запуск космического корабля с людьми на борту, пишет Ouest-France. До этого момента на протяжении девяти лет у РФ была монополия на доставку космонавтов на МКС, отмечает автор статьи.

«Мы на месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу Лунную программу», — написал в Twitter официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прежде говорил, что РФ планирует на осень тестовый запуск ракеты «Ангара», которая должна заменить «Протон». Кроме того, он отметил, что РФ ускорит разработку межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», которые, как предполагается, смогут преодолевать американские системы ПРО.

Прежде, когда США пользовались российскими услугами по доставке астронавтов на МКС, они платили, по некоторым данным, по $80 миллионов за человека. Впрочем, в «Роскосмосе» уверены, что США и впредь будут нуждаться в России. «Очень важно иметь хоть бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что…» — приводит Ouest-France слова Устименко. 



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