Евро резко подорожал по отношению к гривне

01.06.2020, 7:35, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 1 июня.

Курс гривны по отношению к доллару США повысился на четыре копейки: с 26,91 грн/$ до 26,87 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 31 копейку: с 29,62 грн/€ до 29,93 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю тоже чуть снизился: с 3,80 грн за 10 руб. до 3,81 грн за 10 руб.