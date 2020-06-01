 

Евро резко подорожал по отношению к гривне

01.06.2020, 7:35, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 1 июня.

Курс гривны по отношению к доллару США повысился на четыре копейки: с 26,91 грн/$ до 26,87 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 31 копейку: с 29,62 грн/€ до 29,93 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю тоже чуть снизился: с 3,80 грн за 10 руб. до 3,81 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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