Евро резко подорожал по отношению к гривне
01.06.2020, 7:35, Новости дня
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 1 июня.
Курс гривны по отношению к доллару США повысился на четыре копейки: с 26,91 грн/$ до 26,87 грн/$.
Гривна к евро подешевела на 31 копейку: с 29,62 грн/€ до 29,93 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю тоже чуть снизился: с 3,80 грн за 10 руб. до 3,81 грн за 10 руб.
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