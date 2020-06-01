 

Пандемия коронавируса. Число летальных случаев в мире превысило 372 тыс.

01.06.2020, 7:35, Новости дня

По состоянию на утро 1 июня во всем мире коронавирусом заразилось 6 166 978 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 372 037 человек, выздоровело 2 641 330.

В США число инфицированных достигло 1 790 191, умерло 104 383, излечилось 444 758 человек.

В Бразилии число заболевших превысило 500 тыс. – 514 849 человек, 29 314 умерших и 206 555 излечившихся.

Далее следует Россия – 405 843 инфицированных, 4693 умерших и 171 883 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело 276 156, умер 38 571 человек.

Далее следуют Испания, Италия, Индия, Франция, Германия (там число новых заболевших значительно снизилось), Турция, Перу и Иран. К отметке в 100 тыс. заболевших приближается Чили – сейчас там 99 688 инфицированных и 1054 летальных случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 31 мая в Украине зарегистрировано 23 672 случая коронавирусной болезни, 708 человек умерли, 9538 выздоровели. Из них в Киеве заболели 2985 человек, 648 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / В СПЧ отметили важность социальных поправок к Конституции в условиях распространения коронавируса

04.05 / SRF – эпидемия коронавируса — звёздный час Ангелы Меркель

15.05 / В Мининфраструктуры назвали страны, с которыми Украина в первую очередь может восстановить авиасообщение

19.05 / Найдена мать задушенного в Подмосковье младенца

23.04 / Власти Ливии обвинили “ЧВК Вагнера” в использовании химического оружия

10.05 / Посольство США в Москве дистанцировалось от скандальной записи Белого дома в соцсетях

24.05 / Расследовать крушение в Карачи планируется за три месяца

31.03 / ОАК рассказала историю появления названия истребителя Су-57

26.03 / Шереметьево закроет терминал D

06.04 / В России мужчина застрелил пятерых человек за то, что они громко разговаривали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска