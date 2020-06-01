Пандемия коронавируса. Число летальных случаев в мире превысило 372 тыс.

01.06.2020, 7:35, Новости дня

По состоянию на утро 1 июня во всем мире коронавирусом заразилось 6 166 978 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 372 037 человек, выздоровело 2 641 330.

В США число инфицированных достигло 1 790 191, умерло 104 383, излечилось 444 758 человек.

В Бразилии число заболевших превысило 500 тыс. – 514 849 человек, 29 314 умерших и 206 555 излечившихся.

Далее следует Россия – 405 843 инфицированных, 4693 умерших и 171 883 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело 276 156, умер 38 571 человек.

Далее следуют Испания, Италия, Индия, Франция, Германия (там число новых заболевших значительно снизилось), Турция, Перу и Иран. К отметке в 100 тыс. заболевших приближается Чили – сейчас там 99 688 инфицированных и 1054 летальных случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 31 мая в Украине зарегистрировано 23 672 случая коронавирусной болезни, 708 человек умерли, 9538 выздоровели. Из них в Киеве заболели 2985 человек, 648 выздоровели.