Пельш объяснил выбор РФ в качестве места жительства

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01.06.2020, 7:30, Новости дня

Телеведущий Валдис Пельш заявил, что предпочитает жить в РФ из-за вариативности страны.

При этом он отметил, что в равной степени любит и Латвию, в которой появился на свет, и Россию.

«Это две прекрасные страны. Просто РФ вариативнее в плане совершенно удивительных мест. Мне очень интересно еще поездить по России», – рассказал Пельш в интервью «Вечерней Москве».

Телеведущий подчеркнул, что есть несколько точек, которые ему обязательно нужно «застолбить».

«Так что я здесь еще поживу», – заключил он.

Напомним, в декабре минувшего года СМИ сообщали, что Пельшу якобы провели операцию в одной из московских больниц, и он находится в ранимации. Однако директор Пельша опроверг появившиеся в СМИ сообщения об операции.



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