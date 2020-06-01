Соловьев ответил на шутку Маска про батут

01.06.2020, 7:30, Новости дня

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал «Роскосмос» не спешить с «ответом» на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.

«Маск подколол Рогозина. Чем ответит «Роскосмос»? Мяч на нашей стороне. Торопиться не надо. Маск несколько лет готовился ответить», – отметил Соловьев в своем Telegram-канале.

Напомним, Рогозин рассказал, что его заявление о полетах США в космос с помощью батута не было шуткой и спасло российскую космическую отрасль от американских санкций. На тот момент вице-премьер правительства Рогозин в ответ на санкции против РФ предложил отправлять астронавтов на станцию «на батутах».

Слова Рогозина вспомнил глава SpaceX Илон Маск после запуска испытательного пилотируемого корабля Crew Dragon. «Батут работает. Это шутка для посвященных», – сказал он.

В субботу вечером ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Новый американский космический корабль вышел на орбиту, скоро ожидается стыковка корабля с МКС. На борту корабля находятся американские астронавты.