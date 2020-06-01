 

Шторм “Аманда” обрушился на Сальвадор, погибли 7 человек, в том числе ребенок

01.06.2020, 7:20, Новости дня

По меньшей мере семь человек погибли, а сотни были перемещены в импровизированные убежища из-за непрекращающихся дождей в Сальвадоре. Он начался в пятницу и вызвал наводнения и оползни. Дожди, вызванные тропическим штормом "Аманда", стали причиной гибели 8-летнего мальчика.

В стране объявлена "красная тревога". Президент Наиб Букеле ввел чрезвычайное положение на 15 дней, передает телеканал "Россия 24".



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