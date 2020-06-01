 

У Елены Воробей обнаружили коронавирус

01.06.2020, 7:08, Новости дня

Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом, рассказала сама артистка.

По словам Воробей, о диагнозе COVID-19 она узнала уже три дня назад, однако не хотела сообщать об этом из-за «глупых страхов».

«Я начинаю эту борьбу. Каких-то таких серьезных симптомов у меня не было, было легкое покашливание, какое-то такое очень глубокое, и, в общем, легкое недомогание», – сказала Воробей в Instagram.

Актрисе предстоит обследование по компьютерной томографии, которая покажет, «насколько распространилась эта бацилла».

В начале мая заразившаяся коронавирусом актриса Татьяна Васильева рассказала, что после посещения больницы она осознала масштаб эпидемии.



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