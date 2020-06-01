Мнение: О несмываемом позоре «Роскосмоса» – в документе

01.06.2020, 7:06, Разное



Фото © Reuters.

Это – факт. И фотофакт. Но кое-что осталось за кадром.

– Господин президент, разрешите доложить. Задание Родины выполнено! Огорчительная монополия «Роскосмоса» на пилотируемые космические полёты разрушена. Российская космонавтика «порвана в клочья».

– Спасибо, сынок! Мы открываем новую эру в американской космонавтике. Америка стала №1 на Земле, Америка будет №1 и в Космосе.

Обеспечишь нам Марс?

Не факт, что диалог был именно таким. Но фото – факт документальный. Как факт и то, что успешный запуск Falcon 9 с космическим кораблём Dragon 2 (оба – продукты компании SpaceX, детища Илона #Маск­а) был воспринят в мире и в России прежде всего как пощёчина «Роскосмосу». А особенно – его надутому главе Дмитрию Рогозину, который некогда самоуверенно рассуждал о батуте.

И дело даже не в том, что космический запуск в наши дни – дело обыденное, мало кого этим удивишь. А в том, что Россия все последние десятилетия, по сути, паразитировала на космических достижениях #СССР, в лучшем случае их модернизируя. Тогда как #Америка усилиями частной компании в союзе с государственным агентством сумела создать, обкатать и довести до промышленной эксплуатации во многом новаторские #технологии в космической сфере.

На предложение «Роскосмоса» о сотрудничестве Илон Маск ответил ха-ха.

Какой ответ найдёт батут?