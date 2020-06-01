 

Зарегистрировано первое лекарство для лечения COVID-19

01.06.2020, 6:50, Разное

Минздрав зарегистрировал первое российское лекарство для лечения коронавируса «Авифавир». Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении отмечается, что «Авифавир» — первый российский препарат прямого противовирусного действия, «показавший свою эффективность в клинических испытаниях и нарушающий механизмы размножения коронавируса».

«Авифавир» будет применяться только в госпиталях под наблюдением врача, в свободной продаже в аптеках его не будет, уточнили в РФПИ, добавив, что препарат «категорически запрещен» для приема беременными женщинами и в период планирования семьи.

«Препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа», — говорится в заявлении РФПИ. Известно, что препарат разработала японская компания Toyama Chemical и назвала его «Фавипиравир». Его действие заключается в том, что он встраивается в рибонуклеиновую кислоту вируса, мешая ему размножаться. Однако прием лекарства во время беременности может вызвать у ребенка уродство.

Согласно последним данным, общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 405 843, 4 693 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались, еще 171 883 человека выздоровели.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / В Сети появилось видео с залезающими на авто морскими львами на улицах опустевшего курорта в Аргентине

24.04 / ВОЗ и Gilead Sciences объяснили ошибкой публикацию о провале клинических испытаний ремдесивира

28.05 / Стала известна самая комфортная для коронавируса температура

26.05 / Катар объявил России войну. Газовую

05.04 / Пользователь запустил Windows 10 на системе со 192 МБ ОЗУ

31.03 / Ученые установили расстояние распространения капель жидкости при чихании

14.05 / Личное: Агаларов – развод и новый этап

30.05 / Facebook заблокировал российского колориста из-за «опасных» фотографий Второй мировой войны

10.05 / Мнение: Southfront и цензура на Youtube

28.03 / Финал конкурса “Самые стильные в России 2020”: Богемный шик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска