Вывозной рейс с россиянами вылетел из Майами в Петербург и Москву

01.06.2020, 6:48, Новости дня

Пожелавшие вернуться на родину граждане РФ в воскресенье вылетели рейсом «Аэрофлота» из Майами в Санкт-Петербург и Москву, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

Согласно информации на онлайн-табло международного аэропорта Майами, рейс SU111 вылетел в 18.22 по времени Восточного побережья США (01.22 мск).

«Сегодня [из Майами вылетели] 396 соотечественников, среди них 49 младенцев и два школьника», – передает ТАСС слова Антонова.

Он также напомнил, что в субботу из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке «на Родину вылетели 322 российских гражданина, включая 10 младенцев». Этим же рейсом вернулись три школьника, находившихся в США в рамках неких образовательных обменов в частном порядке.

«Благодаря усилиям дипломатов в полетные списки этих рейсов удалось в общей сложности включить 44 гражданина, нуждающегося в незамедлительной репатриации по причинам гуманитарного характера. Среди них лица в непростой жизненной ситуации, больные, проходившие в США лечение и реабилитацию, инвалиды и пожилые люди, а также пять студентов, срок обучения которых подошел к концу», – подчеркнул глава российского диппредставительства.

«Хотел бы отметить, что для репатриации из США уже было организовано восемь спецрейсов: семь с восточного побережья и один – с западного», – отметил Антонов. По его словам, вернуться на родину смогли уже более 2 тыс. человек.

Напомним, в субботу вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву.

В понедельник в Минкомсвязи сообщали, что к 24 мая через портал Госуслуг россияне подали почти 80 тыс. заявлений на возвращение из-за границы вывозными рейсами. На территории других стран оставались свыше 60 тыс. россиян. Кроме того, к 19 мая вывозными рейсами в Россию вернулись 182 тыс. россиян.