 

Владимир Кузьмин призвал артистов не жаловаться «на безденежье»

01.06.2020, 6:30, Новости дня

Народный артист РФ Владимир Кузьмин призвал артистов не жаловаться на тяжелое финансовое положение, а направить деньги врачам.

«Пусть лучше эти деньги направят врачам, которые работают сутками, умирают в своих скафандрах. А артисты не пропадут», – сказал музыкант в интервью порталу «СтарХит».

По мнению артиста, в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону.

«Мои музыканты хорошо зарабатывают, нормально себя чувствуют, не голодают. Среди коллег тоже нет тех, кто финансово страдает», – отметил Кузьмин.

Напомним, в мае музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации». «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», – сообщил продюсер.

Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина на «тяжелое» положение артистов, а певец и композитор Юрий Лоза не поверил, что у Пригожина «нет в загашнике денег». В ответ Пригожин заявил, что его слова вырвали из контекста.

Художник Никас Сафронов заявил, что никто из популярных артистов не находится на грани нищеты, а певец Григорий Лепс посоветовал артистам продолжать работать.



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