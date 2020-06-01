Врач Ольга Власова назвала способы профилактики заболеваний щитовидной железы

01.06.2020, 6:09, Разное

Врач-эндокринолог Ольга Власова назвала способы, позволяющие избежать возникновения заболеваний щитовидной железы. Очень важно следить за состоянием данного органа, ведь от его работы зависит здоровье других систем человеческого организма.

Нарушения щитовидной железы могут маскироваться под любое заболевание, поэтому необходимо своевременное выявление причины недуга. Следует провести диагностику этого крайне важного органа, если у человека есть избыточный вес, высокий уровень холестерина в крови, внезапно появляется слабость, утомляемость, есть отеки лица, ног. Женщинам, имеющим нарушения менструального цикла, следует в первую очередь обратиться за консультацией к врачу.

Для того, чтобы предотвратить развитие заболеваний щитовидной железы важно соблюдать правильный режим сна, уделяя ночному отдыху около 8 часов; больше гулять на свежем воздухе; заниматься спортом, ходить пешком; бороться со стрессами, провоцирующими появление проблем со “щитовидкой”, – рекомендует Ольга Власова.

Эксперт также акцентирует внимание на правильном питании. Необходимо употреблять больше продуктов, богатых йодом, так как щитовидная железа не может нормально работать без нужного количества этого элемента, являющегося неотъемлемой частью гормонов. Йод содержится в картофеле, помидорах, свекле, шпинате, лимонах, яйцах, грецких орехах, морепродуктах, чесноке, щавеле, дыне, хурме, ананасе и многих других овощах и фруктах.