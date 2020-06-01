Участники акции протеста в центре Вашингтона начали громить витрины магазинов

01.06.2020, 6:08, Новости дня

Участники акции протеста в центре американской столицы рядом с Белый домом в воскресенье вечером начали громить витрины магазинов, сообщили очевидцы с места событий.

В воскресенье демонстранты прошли маршем по центру американской столицы, скандируя, помимо прочего, имя Джорджа Флойда – афроамериканца, погибшего после задержания полицейскими в Миннеаполисе. Собравшиеся призывали к прекращению произвола полиции по отношению к чернокожим и отказу от расовых предрассудков, передает ТАСС.

Позднее в центре Вашингтона молодые люди в черной одежде разбили стеклянную входную дверь ювелирного салона, выбили тяжелыми предметами металлическую решетку и ворвались внутрь. Кроме того, на соседней улице была разбита витрина дорого ресторана, а также дверь расположенного поблизости салона оптики, сообщили очевидцы.

Ранее сотрудникам Белого дома рекомендовали не приходить на работу в воскресенье в связи с беспорядками в Вашингтоне. В субботу несколько тысяч демонстрантов заблокировали доступ в официальную резиденцию президента США. Однако секретная служба США и полиция Вашингтона преградила доступ протестующим к Белому дому. В разгар беспорядков агенты секретной службы США увели Дональда Трампа в бункер.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В ряде городов США, в том числе в Вашингтоне, после убийства афроамериканца ввели комендантский час. В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

В воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров других городов задействовать национальную гвардию для предотвращения беспорядков.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.