В Черкассах в машине с двумя людьми произошел взрыв самодельного устройства – полиция

01.06.2020, 5:55, Новости дня

Ночью 31 мая на улице Тараскова в Черкассах в автомобиле Skoda Оctavia сдетонировало самодельное взрывное устройство. Об этом проинформировала в Facebook патрульная полиция Черкасской области.

“Как выяснилось, два товарища вместе выпивали в салоне автомобиля. Одному – 36 лет, другому – 41. Младший решил показать другу самодельную взрывчатку, и из-за неосторожного обращения устройство разорвалось внутри автомобиля”, – говорится в сообщении.

Обоих госпитализировали с ожогами и повреждениями рук.

“Раньше указанное транспортное средство патрульные уже останавливали и составляли на его владельца административные материалы за управление авто в состоянии наркотического и алкогольного опьянения”, – отметили полицейские.

Розірвало в салоні: черкащанин показав товаришу саморобну вибухівку, тепер обидва в лікарніО пів на першу ночі… Posted by Патрульна поліція Черкаської області on Pühapäev, 31. mai 2020