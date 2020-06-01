Правительство Испании просит парламент в последний раз продлить режим чрезвычайного положения

01.06.2020, 5:55, Новости дня

Правительство Испании запросило Конгресс о шестом и последнем продлении режима чрезвычайного положения. Об этом в видеообращении в Twitter 31 мая заявил премьер-министр Педро Санчес.

На совещании с главами правительств автономий достигнута договоренность продлить чрезвычайные меры на 15 дней – до 21 июня, сказал он.

На нынешнем этапе карантина основная ответственность за эпидемическую обстановку ложится на местные власти, подчеркнул Санчес. По его словам. во всех регионах, кроме столичного и Каталонии, новая фаза ослабления ограничений начнется уже 8 июня.

Pediremos una última prórroga de 15 días del estado de alarma. Será más liviana y tendrá una novedad sustancial: la máxima responsabilidad en la gestión de la #desescalada se traslada a las CC.AA. en la #Fase3. En manos del Gobierno quedará solo la regulación de la movilidad. pic.twitter.com/WCs0BiDqpt

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 31, 2020

Как пишет El Pais, глава женералитата Каталонии Ким Торра на совещании требовал от премьера, чтобы снятие ограничений во всем королевстве произошло одновременно. Он также выдвинул требование увеличить расходы на помощь Каталонии, которая сильно пострадала от кризиса.

Голосование в парламенте Испании по вопросу продления режима тревоги намечено на 3 июня.

За последние семь дней в Испании зафиксировано 320 случаев заражения коронавирусом и 43 летальных исхода. Всего с начала вспышки в стране заразилось 239 479 человек (пятое место в мире), умерло 27 127 (шестое место), сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса в Испании действует с 14 марта, его продляли пять раз.

С конца апреля в связи с улучшением эпидемической ситуации власти Испании начали ослаблять карантин. Со 2 мая взрослым разрешили выходить на прогулку и заниматься спортом на улице в определенные часы утром и вечером.