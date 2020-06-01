 

New York Times: во время протестов у Белого дома Трамп прятался в бункере

01.06.2020, 5:50, Новости дня

New York Times сообщает, что во время беспорядков у Белого дома агенты секретной службы увели Дональда Трампа в подземный бункер. Ранее он использовался для укрытия во время террористических атак.

Протестующие собрались у ворот Белого дома. Они выкрикивали ругательства в адрес Трампа, кидали кирпичи и бутылки, сообщает издание. Беспорядки возле резиденции длятся третьи сутки. Некоторым служащим, планировавшим прибыть в Белый дом на работу, было рекомендовано остаться дома.

Протесты, прокатившиеся по всей стране, начались в Миннеаполисе. Их причина — убийство полицейским чернокожего Джорджа Флойда. Около сорока городов США, включая столицу, ввели комендантский час. В Вашингтоне, кроме того, на помощь полиции брошены силы нацгвардии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Дым натолкнул Зеленского на мысли о войне и мире

21.05 / Нефть дорожает на фоне снижения запасов сырья в США

26.05 / Первые пять поездов. “Укрзалізниця” после ослабления карантина открыла продажу билетов

08.04 / Украинского полковника после обмена с ДНР приговорили за госизмену

29.04 / В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков до 11 мая

16.04 / Станцию метро «Пражская» в Москве предложили переименовать из-за сноса памятника Коневу

19.04 / Лига чемпионов по футболу может возобновиться 7 августа

15.05 / Сенат принял законопроект в поддержку уйгуров в Китае

09.04 / Более 400 моряков «Теодора Рузвельта» оказались заражены коронавирусом

07.05 / На Украине зафиксирован резкий рост числа заражённых коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска