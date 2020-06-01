New York Times: во время протестов у Белого дома Трамп прятался в бункере

01.06.2020, 5:50, Новости дня

New York Times сообщает, что во время беспорядков у Белого дома агенты секретной службы увели Дональда Трампа в подземный бункер. Ранее он использовался для укрытия во время террористических атак.

Протестующие собрались у ворот Белого дома. Они выкрикивали ругательства в адрес Трампа, кидали кирпичи и бутылки, сообщает издание. Беспорядки возле резиденции длятся третьи сутки. Некоторым служащим, планировавшим прибыть в Белый дом на работу, было рекомендовано остаться дома.

Протесты, прокатившиеся по всей стране, начались в Миннеаполисе. Их причина — убийство полицейским чернокожего Джорджа Флойда. Около сорока городов США, включая столицу, ввели комендантский час. В Вашингтоне, кроме того, на помощь полиции брошены силы нацгвардии.