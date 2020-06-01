Последствия коронавируса: Emirates вынуждена увольнять сотрудников

01.06.2020, 5:50, Новости дня

Авиакомпания Emirates сокращает персонал, об этом сообщается на официальном сайте дубайского правительства. Точное число уволенных сотрудников не сообщается, однако в сообщении отмечается, что мера вынужденная. Эпидемия коронавируса сильно ударила по многим отраслям экономики, а авиаперевозчикам в первую очередь. Компании несут убытки, и чтобы хоть как-то их минимизировать, вынуждены снижать расходы на персонал.

"Нынешняя пандемия оказала влияние на многие отрасли экономики, и, хотя мы пытались сохранить исходный состав нашей семьи, мы рассмотрели все возможные сценарии, чтобы поддерживать нашу деятельность, и все же пришли к выводу, что, к сожалению, вынуждены попрощаться с некоторыми из прекрасных людей, которые с нами работали", — говорится в заявлении.

Всего в Emirates работает около 60 тысяч сотрудников. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что под сокращения может попасть треть штата.

Президент компании Тим Кларк ранее заявлял, что ожидает возобновления полетов уже летом, при этом полностью авиапоток по его оценкам восстановится только через два года. Добавим, буквально на днях Emirates возобновила услугу бронирования билетов на некоторые рейсы с 1 июля, правда отметила, что из-за неопределенности условия могут меняться.

Работа авиакомпании Emirates жизненно важна для Дубая. Это богатый нефтью регион Персидского залива, однако экономика также сильно зависит от сферы туризма. Сейчас эмираты получили множественный удар, как от падения нефтяных цен, так и от закрытия авиасообщения и отсутствия туризма.