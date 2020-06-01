Дочь мэра Нью-Йорка арестована за участие в акции протеста

01.06.2020, 5:48, Новости дня

Дочь мэра Нью-Йорка 25-летняя Чиара де Блазио была арестована минувшей ночью во время акции протеста по поводу гибели афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил нью-йоркский телеканал NY1 со ссылкой на осведомленные источники.

По сведениям телеканала, дочь мэра Нью-Йорка находилась в толпе численностью около 100 человек, занявшей перекресток Бродвей и 12-й улицы. Демонстранты не отреагировали на требование полиции разойтись, после чего были арестованы полицией. Телеканал уточняет, что Чиара де Блазио уже освобождена из-под ареста, передает ТАСС.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, по сведениям телеканала, находится в мэрии и проводит совещание с сотрудниками муниципалитета, в то время как большая толпа митингующих собралась у спортивной арены «Барклиз сентер» в Бруклине.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В ряде городов США, в том числе в Вашингтоне, после убийства афроамериканца ввели комендантский час. В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

В воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров других городов задействовать национальную гвардию для предотвращения беспорядков.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.