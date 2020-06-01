Война банкнот

01.06.2020, 5:15, Разное

Госдепартамент США объявил отпечатанные «Гознаком» динары фальшивыми. Что означает арест партии ливийской валюты?

29 мая Госдепартамент США издал официальное заявление об изъятии на Мальте груза банкнот свеженапечатанных АО «Гознак» ливийских динаров на сумму $1,1 млрд по курсу обмена на 28 мая.

В силу установившихся много лет назад посреднических схем большую часть банкнот ливийский Центробанк получал через Мальту.

Важнейший термин, обозначающий статус партии денег, в этом широко цитирующемся документе — «фальшивые». Да еще заказанные нелегитимной параллельной военно-политической организацией.

Между тем история борьбы за ливийские деньги имеет длинную и славную традицию. Если ознакомиться с основными ее деталями, в заявление руководства американской дипломатии придется внести существенные дополнения.

Деньги не всегда изготавливают в стране хождения. Мировой рынок печати банкнот, паспортов и ценных бумаг хорошо развит. Участники отлично знают друг друга, следят за всеми новшествами в методах защиты купюр и действуют в условиях очень высокой конкуренции.

«Гознак» печатает деньги более чем для дюжины стран — не менее миллиарда купюр в год, а банкнотную бумагу поставляет в еще большем количестве по всему миру. Из российской бумаги в этом десятилетии печатали деньги компании в Европе, Китай, Канада — список длинный.

За тысячу банкнот страна, не умеющая их печатать у себя, отдает, по данным некоторых компаний-эмитентов, от 50 до 180 евро.

Таким образом, если 1 556 322 681 динаров, стоящих $1,1 млрд, отпечатаны в самой ходовой купюре 50 динаров, — в арестованной партии их около 31 млн. Их печать на рынке стоит в среднем от $2,5 млн.

Это доход АО «Гознак», который печатает динары для генерала Хафтара с 2016 года. И режим престарелого фельдмаршала намеренно афиширует этот договор как свидетельство международной поддержки.

Разумеется, набор купюр, условия поставки, степень сложности заказа Хафтара в АО «Гознак» нам неизвестны и приведенный приблизительный подсчет призван лишь обозначить порядок сумм. Но учтем, что арестована лишь одна партия. С 2016 года «Гознак», по подсчетам Reuters, поставил в Ливию более 850 тонн купюр на сумму более $9 млрд.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

И вот тут начинается чистая политика. Страна, печатающая деньги, получает важный инструмент влияния на своего заказчика. Она может поддержать внутри правящей верхушки социально близких и наказать морально чуждых. Это широко практикуется. Так поступал СССР, печатавший в Питере афгани для Кармаля и Наджибуллы, так поступают развитые страны и сегодня.

Политические обстоятельства регулярно создают на этом рынке инциденты. Развивающимся странам важно точно рассчитать, где заказать деньги. Любой диктатор, свергший народно-демократический режим, любой народно-демократический режим, свергший диктатора, в первую очередь должен думать о надежности вложений и регулярных поставках банкнот, без которых не работает ничего. Особенно в стране, где слабо развиты безналичные виды платежей.

Государства, патронирующие дружественные режимы, при случае без колебаний лишают их денег. Из последних примеров самый наглядный — эпопея с арестом золота Венесуэлы в Англии.

Крупные государства, как учит нас история, издавна любят и хорошо умеют конфисковывать чужое золото. Ливия тоже имеет богатый опыт: в 2011-м, накануне свержения Каддафи, английские власти наложили арест на партию отпечатанных по контракту с ним и еще не обесценившихся динаров, эквивалентную 1,86 млрд фунтов стерлингов.

Большую часть печатала британская компания De La Rue — крупнейший производитель банкнот в мире, мощный конкурент АО «Гознак».

Дальше все было в соответствии с комментарием Пападопуло из оперетты Милютина «Свадьба в Малиновке»: «У пана атамана нэма золотого запасу, и хлопцы стали разбегаться». Управляющий Центральным банком Ливии перешел на сторону восставших, англичане арестовали деньги Каддафи, в стране кончилась наличность, толпа растерзала нищего диктатора.

Динары из РФ идут через Мальту давно, арест этот не первый. В прошлом сентябре полиция маленького государства арестовала при погрузке на корабль контейнеры объемом 56 кубометров, набитые купюрами для Хафтара.

Логично преположить, что Мальта выбрана для транзита денег в Ливию как страна, имеющая обширные неформальные связи с Северной Африкой и правительственный аппарат, в значительной части пораженный коррупцией.

По новейшему исследованию Центробанка Мальты, нелегальная экономика (в первую очередь контрабанда) дает 21% ВВП.

При этом Мальта считает, что Европа бросила ее одну перед потоками нелегалов, движущихся через остров из Ливии в Италию, Грецию и Францию.

8 мая она официально проинформировала Европейскую комиссию, что сталкивается с «беспрецедентным кризисом», гигантскими объемами контрабанды людей и преступной деятельностью в Центральном Средиземноморье. 24 мая премьер-министр Роберт Абела пояснил в телеинтервью, что миграционный кризис может быть разрешен, только если будет устранен источник проблемы, который находится в Ливии.

Вывеска компании De La Rue. Зейтун, Мальта. Фото: Reuters

Страна готова поставить на кого угодно, лишь бы он установил в Ливии единовластие и порядок, остановил нелегалов. Такого политика мальтийцы вместе с французами разглядели в Хафтаре.

Учредившие в западной Ливии охлократический режим с центром в Триполи повстанцы, формально возглавляемые Сараджем, наводнили Ла-Валетту самозванными уполномоченными по розыску и возврату народу активов Каддафи на $150 млрд. Они дают официальные объявления о возврате за 10% «возвращенной» на указанный счет суммы.

Пытавшийся придать процессу легальный и централизованный характер мальтийский специалист по розыску финансов Абдалла Каблан еле ноги унес из Триполи после попытки его похищения. Через такое болото и идут грузы с банкнотами «Гознака».

После 2011 года в Центробанке Ливии произошел раскол — менеджмент крупнейших отделений на Востоке объявил, что придерживается традиционного порядка назначения руководства парламентом. А парламент заседает в Бенгази, вскоре перешедшем под контроль Хафтара.

Никаких взаимных анафем поддерживающие дружеские отношения банкиры Триполи и Бенгази не выпустили.

Историю с деньгами Каддафи ливийцы запомнили. Хафтар заказал деньги в «Гознаке», исламистское правительство Триполи, конечно, в De La Rue.

В стране идет гражданская война, но все деньги, независимо от места печати, по умолчанию признаются настоящими и имеют хождение по всей территории. Вот так во время Гражданской войны в наводненной денежными суррогатами РФ царские деньги признавались повсюду.

Однако политическая оценка Госдепартамента русских динаров — лишь часть картины. С начала весны США активизировали свою политику вокруг Ливии. Американские военные планируют использовать целую бригаду для стабилизации ситуации в Тунисе, на границе с Ливией. «В то время как РФ продолжает раздувать пламя ливийского конфликта, региональная безопасность в Северной Африке вызывает повышенную обеспокоенность», — говорится в заявлении Африканского командования США.

На власти и бизнес Мальты оказывается давление по дипломатическим каналам и через структуры ЕС, их вынуждают разобраться с ливийскими каналами контрабанды. А 29 мая Ливийское аудиторское бюро (LAB), расположенное в Бейде и лояльное Палате представителей в Тобруке, «нашло» виновных в контрабанде иностранной валюты: четыре мальтийских компании — Tax Free Services Ltd, Akakus International, SAM International и Action Corporation Ltd.

Никаких доказательств не приведено, очень похоже, что это просто попытка увести общественное внимание от задержанной партии динаров.

Таким образом, арест крупного груза купюр от «Гознака» — центр военно-политической воронки с центром на Мальте. Разумеется, это не фальшивые динары, как утверждает Госдепартамент. Это вполне легальный инструмент российской силовой политики в Ливии, который собираются уничтожить.

Кремль и Минобороны РФ захват валюты не комментируют. Возможно, срочно ищут ответный ход.

Валерий Ширяев

Новая газета