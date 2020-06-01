 

“Мэр-идиот”. Дубинский заявил о намерении стать новым городским головой Киева

01.06.2020, 4:20, Новости дня

Народный депутат Украины от “Слуги народа” Александр Дубинский заявил о намерении принять участие в праймериз для определения кандидата в мэры Киева от этой партии. Свое видеообращение он разместил 31 мая в YouTube.

“Я, как и многие киевляне, недоволен тем, как развивается наш славный город, потому что он идет не туда и под управлением не тех людей”, – сказал нардеп.

Про нынешнего мэра столицы Виталия Кличко Дубинский сказал: “Мэр-идиот”.

“Я устал от туевого Киева при туевом мэре”, – заявил нардеп.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

По данным исследования Социологической группы “Рейтинг”, которое провели 4–7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Шоумен Сергей Притула с 9,1% занимает второе место, на третьем – народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко (8,8%). Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS проводил опрос 8–20 мая. Согласно ему, рейтинг Кличко составляет 41,1%, на втором месте бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский – 8,8%, на третьем – с 8% – Притула.

Пропрезидентская партия “Слуга народа” собирается провести праймериз для определения кандидата от политсилы на выборах мэра Киева. Среди их потенциальных участников – четыре народных депутата, а также заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, выяснило издание “РБК-Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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