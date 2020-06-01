 

“Роскосмос” назвал условие, при котором американские астронавты могут летать на кораблях “Союз”

01.06.2020, 4:20, Новости дня

Американские астронавты смогут и дальше летать на российских кораблях “Союз”, если россиянам дадут возможность пользоваться космическими аппаратами компании SpaceX Илона Маска. Об этом 31 мая агентству “РИА Новости” сказал пресс-секретарь корпорации “Роскосмос” Владимир Устименко.

Вариант такого “обмена” обсуждается, заверил он.

В “Роскосмосе” рассчитывают, что российские космонавты смогут отправиться на Международную космическую станцию как на корабле Crew Dragon, так и на Starliner.

30 мая с космодрома в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту (миссия Crew Demo-2). Это первый в истории космический запуск пилотируемого аппарата, осуществленный частной компанией. 31 мая аппарат состыковался с орбитальной станцией, его экипаж присоединился к участникам экспедиции на МКС.

Запуском Falcon 9 США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах “Союз”. За запуск каждого астронавта NASA платило “Роскосмосу” больше $80 млн. При этом место на корабле SpaceX обходится в $55 млн, сообщалось на сайте Space.com.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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