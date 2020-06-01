 

В Италии разбился самолет, погибли два человека

01.06.2020, 4:20, Новости дня

Утром 31 мая в Италии в пригороде Рима Неттуно разбился легкий самолет, на борту которого были два человека. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Самолет, принадлежащий летной школе Crazy Fly, взлетел с аэродрома незадолго до крушения.

Борт упал и загорелся. На месте пожара спасатели обнаружили тела двух погибших – 23-летнего студента-медика, который был за штурвалом и имел лицензию на пилотирование, и его 22-летнего друга.

По предварительным данным, авиакатастрофа могла произойти из-за неполадок с двигателем, но расследование только начинается.

Погибшие – пловцы национального уровня, они тренировались в плавательном центре Остии, еще одного населенного пункта в пригороде итальянской столицы.

Corriere della Sera отмечает, что за несколько дней до этого, 25 мая, рядом с Римом упал в реку еще один легкий самолет. Один человек из находившихся на борту людей утонул, второй спасся.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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