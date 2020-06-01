Встреча ОПЕК+ может пройти раньше срока

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01.06.2020, 4:10, Новости дня

Министерская встреча ОПЕК+ может пройти раньше времени. Сейчас обсуждается ее перенос с 9 на 4 июня, сообщают различные издания со ссылкой на источники.

По имеющейся информации, возможный перенос связан с желанием ближневосточных стран сохранить текущие квоты на более длительный срок. А поскольку график и цены поставок они формируют в первые дни месяца, инициатива в целом понятна. Вопрос только в том, что РФ пока не высказывала желания сохранить максимальное сокращение на более длительный срок. Напомним, изначально предполагалось снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в течение мая и июня, а затем постепенное смягчение — до 7,7 миллионов баррелей. Впрочем, по информации агентства Reuters, РФ уже дала согласие на перенос встречи на 4-е число, так что диалог вполне может состоятся. Ну а поскольку сейчас конференция будет проходить в онлайн режиме, никаких сложностей с переносом дат быть не должно.

Стоит добавить, изначально на в эту дату должна была состоятся встреча мониторингового комитета ОПЕК+.

Между тем, масштабное сокращение добычи дало ценам на нефть мощный импульс, и в мае они показали рекордный рост. Котировки WTI прибавили около 90%. Brent подорожала чуть скромнее, но также показала рекордный подъем. Сейчас цены на нефть находятся на максимумах с начала марта. Новый контракт марки Brent стоит немногим дороже 37 долларов. Западнотехасская торгуется вблизи отметки 35 долларов за бочку.



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