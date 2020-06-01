Спорткар Lamborghini Huracan с огромным пробегом продают по рекордной цене

01.06.2020, 4:06, Новости дня

На сайте салоне Royalty Exotic Cars появились данные продаже редкого спорткара Lamborghini Huracan, общий пробег которого составляет около 300 тысяч километров.

О предложенном экземпляре известно, что в 2015 году данный автомобиль активно использовался в сервисе по прокату техники. Нынешний владелец спорткара намерен выручить с продажи около 130 тысяч долларов, что представляет собой достаточное выгодное предложение для потенциальных клиентов. Вместе с тем предложенный экземпляр особенный тем, что у него достаточно высокий пробег для эксклюзивной модели.

Как правило, большинство роскошных спорткаров не эксплуатируются столь часто, однако предложенная модель имеет отличное состояние и не вызывает малейших вопросов по внешнему виду. Кроме того, под капотом спорткара установлен 5,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 610 л.с.