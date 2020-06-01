Бренд Buick показал кроссовер Envision второго поколения

01.06.2020, 4:06, Новости дня

Американская компания Buick поделилась снимками обновленной модели под названием Envision.

Предложенная модификация существенно отличается от предшественника внешним видом, а также продвинутыми опциями, не доступными в ранее выпущенных автомобилях. Кроме того, по дизайну кузову следует отметить более вытянутый капот и улучшенные боковые части модели Envision. Также отличия новинки заключаются в форме светодиодной оптики и решетки радиатора. Что касается деталей салона, пока точных сведений не предложено.

В свою очередь ,под капотом новинки установлен 2-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 241 л.с. Достоинством новинки станет 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Предполагается внедрение в передней панели 10-дюймого экрана мультимедийного комплекса. Старта продаж состоится уже в начале следующего года.