Мнение: Результаты 18-го теста

01.06.2020, 4:00, Разное

Результаты тестирования опубликованы на сайте.

Получившие сертификат, расскажите об удовольствии.

Сертификат в этот раз будет черным, первый раз на черном фоне, потом подробней расскажу, в чем смысл этого теста.

И не получившие сертификат, не замыкайтесь в себе, пожалуйста, расскажите, было ли интересно и что было трудно.

Предлагаю такую игровую активность. Те, кто сертификаты получили, публикуйте в своем комментарии свое фото, если не слишком дорожите анонимностью. Мы посмотрим, есть ли корреляция между вашим имиджем и вашим сертификатом за этот тест или нет. Расскажите, любите ли имиджем заниматься?

Но и не получившие сертификат тоже фото публикуйте, если любите имиджем заниматься. Может быть сертификата не получилось, а имидж у вас отличный. И мы увидим, что отсутствие сертификата – случайность.

Так у нас получится хоть и условная, но все-таки корреляция.

Делитесь впечатлениями о тесте, о тексте Платона, о своем настроении и своих ощущениях во время прохождения теста и после.

Апд. Обновилась общая таблица результатов и топ по количеству сертификатов (для просмотра удобно использовать функцию Full screen – на графиках крайняя правая иконка снизу).

Здесь