Мнение: В поисках отзыва

01.06.2020, 3:45, Разное

Да, вот еще важный вопрос. Во-первых, немного саморекламы: моя книга “Страна утраченной эмпатии” по-прежнему продается в электронном виде на Литресе, те, кто еще не успел – пора! Пора покупать!

Вот ссылка: https://www.litres.ru/aleksey-roschin/strana-utrachennoy-empatii-kak-sovetskoe-proshloe-vliyaet/chitat-onlayn/

Что еще читать – тем более, что карантин для многих все еще продолжается?!

И второе – просьба! Тут меня просветили (блин, почему не раньше?), что, оказывается, типа очень важно для продвижения – количество ОТЗЫВОВ от читателей на сайте Литреса. А их там мало!

Поэтому – обращаюсь уже к тем, кто мою книгу уже благополучно купил и прочел: было бы здорово, если бы вы оставили на этом сайте (см. выше ссылку) – свой отзыв! На содержании не настаиваю – можно хвалебный, можно и ругательный. Нет необходимости и особенно раскатывать – 1-2 абзаца будет достаточно. В общем – лучше поздно, чем никогда! Если нетрудно – сделайте доброе дело для меня.