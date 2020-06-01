 

Мнение: В поисках отзыва

01.06.2020, 3:45, Разное

Да, вот еще важный вопрос. Во-первых, немного саморекламы: моя книга “Страна утраченной эмпатии” по-прежнему продается в электронном виде на Литресе, те, кто еще не успел – пора! Пора покупать!

Вот ссылка: https://www.litres.ru/aleksey-roschin/strana-utrachennoy-empatii-kak-sovetskoe-proshloe-vliyaet/chitat-onlayn/

Что еще читать – тем более, что карантин для многих все еще продолжается?!

И второе – просьба! Тут меня просветили (блин, почему не раньше?), что, оказывается, типа очень важно для продвижения – количество ОТЗЫВОВ от читателей на сайте Литреса. А их там мало!

Поэтому – обращаюсь уже к тем, кто мою книгу уже благополучно купил и прочел: было бы здорово, если бы вы оставили на этом сайте (см. выше ссылку) – свой отзыв! На содержании не настаиваю – можно хвалебный, можно и ругательный. Нет необходимости и особенно раскатывать – 1-2 абзаца будет достаточно. В общем – лучше поздно, чем никогда! Если нетрудно – сделайте доброе дело для меня.

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Засуха и голод: раскрыты жуткие последствия пандемии коронавируса

27.04 / Формулировки доклада ЕС о китайской и российской дезинформации по коронавирусу были сглажены после давления со стороны Пекина

24.05 / «Я была профессиональной шахматисткой»: Юлия Снигирь рассказала о своих детских увлечениях

12.04 / Дочь Миллы Йовович Эвер дала большое интервью: “Я бы хотела спасти мир от голода и сексизма”

15.04 / Херофобия: так ли все ужасно на самом деле?

27.03 / Мишустин заявил о необходимости ввести ограничения в регионах РФ подобно Москве

26.05 / В Индии родители случайно заживо похоронили маленькую дочь

14.04 / Личное: Он выдоил все

28.05 / Дональд и Мелания Трамп посетили запуск космического судна, которого не было

19.04 / Адвоката сгубила многоходовка для «воров в законе»: его подозревают в мошенничестве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска