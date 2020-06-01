Мнение: Соревнование

01.06.2020, 3:25, Разное

Сугубо психологически запуск "Дракона" Маска к МКС воспринято как поражение "Роскосмоса" и лично его главы Рогозина. Это, безусловно, не так. Маск – отдельно, Роскосмос – отдельно. Удачи или неудачи одного вообще никак не связаны и не соприкасаются с другим.

Но чисто психологически картина, конечно, иная, и причина этому вполне известна – длинный язык Рогозина, который мелет впереди любой мысли. В Рогозиным на этом поле может соревноваться, пожалуй, только Медведев. Того тоже несет по кочкам – будь здоров. Рогозин сам устроил непонятное соревнование с Маском, причем со своей стороны сделал, конечно, микроскопически мало по сравнению с соперником.

Критиковать Рогозина на самом деле нет ни малейшего смысла. Человек просто не на своем месте, вменять ему профессиональные промахи по причине полной профнепригодности к этой работе некорректно. Базовое журналистское образование, экономический факультет университета марксизма-ленинизма, кандидатская диссертация «Русский вопрос и его влияние на национальную и международную безопасность». Карьерный рост тоже примерно такой же. Перед нами классический замполит из анекдота – "вам хорошо, вы рот закрыли – рабочее место убрано". К нему вопросов нет. Вопросы есть к тому, кто назначил его на нынешнюю должность. К Путину, по всей видимости, а к кому еще? Логика в данном решении если и есть, то к профессиональной и отраслевой тематике никакого отношения не имеющая.

В Союзе непрофильные руководители были не редкость – тот же Берия руководил атомным проектом, не будучи специалистом в этой области, во всяком случае, до назначения. Но само назначение было вполне логичным, так как Берия обладал уникальным организаторским талантом и вполне системной способностью вникать в неизвестный ему предмет. Организаторские способности позволяют собрать команду и дать ей в руки полномочия, позволяют поставить команде правильную задачу и выработать верные критерии оценки ее выполнения. А способность к обучению позволяет хотя бы рамочно, но оценивать результаты деятельности если не в деталях, то в контрольных точках. Оценить Берия как руководителя, можно по результату. Атомный проект в Союзе "выстрелил".

В России Путина подбор кадров происходит по какому-то иному принципу. Рогозин, во всяком случае, себя точно не проявил организатором – ему просто негде было проявлять такой талант. Да и не похоже, что он у него вообще есть.

Но это не проблема Рогозина, это проблема его руководства, которое неспособно к подбору соответствующих задаче кадров. Либо развитие страны и отраслей экономики к задачам руководства не относится. И оно подбирает кадры, исходя из каких-то совершенно иных критериев. Скажем, руководство Газпрома обогащает кооператив "Озеро" чудовищными по суммам подрядами. Отрасль от этого уходит в штопор, но обогащение – наоборот, пробивает все перекрытия стремительным движением вверх. Так что вывод из кадровой политики Путина однозначен: либо кадры не умеют подбирать, либо задачи ставятся совершенно иные. Что хуже, даже трудно сказать.

К Рогозину, конечно, есть претензия, но только одна. Он-то сам мог понять, где он и где космос. Одно дело громыхать в штаб-квартире НАТО, сверяясь с полученной из Москвы инструкцией, другое – вникать в одну из самых технологичных отраслей (даже после того, что с ней сделали предшественники). Но если перед Рогозиным и не ставилась задача развития космической отрасли, тогда все нормально – других претензий к Рогозину нет и быть не может.