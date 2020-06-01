Сотрудникам Белого дома рекомендовали не выходить на работу из-за протестов

01.06.2020, 3:16, Новости дня

Сотрудникам официальной резиденции президента Соединенных Штатов рекомендовали не приходить на работу в воскресенье в связи с беспорядками в Вашингтоне, сообщила телекомпания CNN.

«В связи с продолжающимися демонстрациями, пожалуйста, не приезжайте сегодня [в воскресенье] в комплекс Белого дома, если это возможно», – приводит ТАСС текст записки, отправленной сотрудникам Белого дома по электронной почте.

В документе также отмечается, что на территории резиденции американского президента поддерживается «повышенный уровень безопасности».

Напомним, в субботу несколько тысяч демонстрантов заблокировали доступ в резиденцию президента США. Однако секретная служба США и полиция Вашингтона преградила доступ протестующим к Белому дому. После этого глава американской администрации Дональд Трамп похвалил Секретную службу США за охрану Белого дома от протестующих.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В ряде городов США, в том числе в Вашингтоне, после убийства афроамериканца ввели комендантский час. В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

В воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров других городов задействовать национальную гвардию для предотвращения беспорядков.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.