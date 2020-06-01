Личное: Развелась — разделась!
01.06.2020, 3:13, Разное
Как только нашу бабу бросает муж, она автоматически раздевается. Прям условный рефлекс какой-то: развелась — разделась!
И плевать на то, что тебе — дуре старой — за 40, и из твоей видавшей виды щели вылезло 4 детей.
Фото: Соцсети
Екатерина Климова всё никак не может успокоиться после развода: то чулочки в Эскортограме покажет, то сосочки, стоящие торчком.
Катьку бросил молодой муж, и ей — с её уязвлённой самооценкой — пофиг на чувства сыновей-подростков.
Актриска совершенно не думает, что, выставляя в Эскортограм фоточки себя полуголенькой — то в чулочках, то в тонюсенькой сорочке, сквозь которую отчётливо видны её соски, — она подставляет своих мальчишек под удар.
Товарищи её сыновей не только разглядели Катькины сиськи, но и на них, скорее всего, подрочили.
Так выглядит правда. Правда, которую любая нормальная мать понимает.
Эскортограмные писи — онижыматери! — не могут ужиться с одним мужиком, таскают свои несвежие вагины от одного члена к другому. Их жизнь — вечный поиск «любимого мущщины». И в этом вечном поиске они совершенно не думают о том, как отражается их эротическая активность в соцсетях на детях.
«Сексуальная мамочка» — этот мерзотнейший образ, так любимый многими шлюхами, — вызывает чувство неловкости и отвращения у любого вменяемого человека.
Мать — святая женщина, простите за высокопарность. В ней не должно быть ни малейшего намёка на сексуальность. В таких и только в таких условиях вырастет человек со стабильной психикой.
А у полуголой эскортограмщицы дети всё жизнь будут бороться с психологическими травмами. Но разве же протухшие публичные писи об этом думают?
Им же надо — понимаете, надо?! — доказать всему миру и, прежде всего, самим себе то, что их можно сношать.
Дуры. Позорные, потасканные дуры.
Согласны? Почему?
Источник: Лена Миро
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