 

Личное: Развелась — разделась!

01.06.2020, 3:13, Разное

Как только нашу бабу бросает муж, она автоматически раздевается. Прям условный рефлекс какой-то: развелась — разделась!

И плевать на то, что тебе — дуре старой — за 40, и из твоей видавшей виды щели вылезло 4 детей.


Фото: Соцсети

 Екатерина Климова всё никак не может успокоиться после развода: то чулочки в Эскортограме покажет, то сосочки, стоящие торчком.


Катьку бросил молодой муж, и ей — с её уязвлённой самооценкой — пофиг на чувства сыновей-подростков.  

Актриска совершенно не думает, что, выставляя в Эскортограм фоточки себя полуголенькой — то в чулочках, то в тонюсенькой сорочке, сквозь которую отчётливо видны её соски, — она подставляет своих мальчишек под удар.  

Товарищи её сыновей не только разглядели Катькины сиськи, но и на них, скорее всего, подрочили.  

Так выглядит правда. Правда, которую любая нормальная мать понимает.  

Эскортограмные писи — онижыматери! — не могут ужиться с одним мужиком, таскают свои несвежие вагины от одного члена к другому. Их жизнь — вечный поиск «любимого мущщины». И в этом вечном поиске они совершенно не думают о том, как отражается их эротическая активность в соцсетях на детях.  

«Сексуальная мамочка» — этот мерзотнейший образ, так любимый многими шлюхами, — вызывает чувство неловкости и отвращения у любого вменяемого человека.

 Мать — святая женщина, простите за высокопарность. В ней не должно быть ни малейшего намёка на сексуальность. В таких и только в таких условиях вырастет человек со стабильной психикой.

  А у полуголой эскортограмщицы дети всё жизнь будут бороться с психологическими травмами. Но разве же протухшие публичные писи об этом думают?

  Им же надо — понимаете, надо?! — доказать всему миру и, прежде всего, самим себе то, что их можно сношать.  

Дуры. Позорные, потасканные дуры.  

Согласны? Почему?

  

Источник: Лена Миро



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