 

Бывшая возлюбленная назвала причину расставания с принцем Гарри: Страх неудачи

01.06.2020, 3:06, Разное

Актриса, сыгравшая герцогиню в новом сериале “Убийство на ферме “Уайтхаус”, заявила, что исполнить роль представительницы голубых кровей оказалось намного тяжелее, чем она ожидала. Крессида Бонас напомнила своим поклонникам, что еще в отношениях с принцем Гарри она испытывала на себе давление. По мнению актрисы, когда ты являешься членом королевской семьи, у тебя нет права на ошибку. Ведь общественность пристально следит за каждым шагом принца и герцогини.

Крессида рассказала, что несколько лет жила в страхе из-за такой близости к семье Гарри.

“Страх неудачи, страх быть отвергнутой, страх быть не понятой правильно, страх оказаться не такой идеальной”, – призналась девушка.

Стоит отметить, что актриса познакомилась с принцем в 2012 году. На протяжении двух лет пара появлялась на королевских приемах, светских мероприятиях и благотворительных концертах. Новость о том, что Крессида и Гарри расстались, повергла в шок поклонников королевской семьи. Инициатором разрыва отношений выступила как раз Бонас – она мечтала о карьере актрисы и не хотела жить по королевскому протоколу.

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Публикация от Cressida Bonas (@cressida_bonas_) 1 Май 2020 в 7:22 PDT

Несмотря на громкое расставание, принцу и актрисе удалось сохранить дружеские отношения. Крессида даже была приглашена на свадьбу Гарри и Меган Маркл. Однако девушка не осталась в восторге от торжества и упрекнула пару в излишней чопорности. Более того, у звезды возникли проблемы с дресс-кодом на данном мероприятии.



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