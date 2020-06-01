Times – Джонсон передумал пускать Huawei в Великобританию

01.06.2020, 2:54, Новости дня

Премьер-министр Великобритании изменил своё мнение по поводу разрешения Huawei заниматься созданием системы 5G, пишет The Times, ссылаясь на свои источники. Это может быть связано с тем, что по новому закону компания не сможет использовать американские микрочипы и заменит их китайскими. Кроме того, Лондон в целом сейчас пересматривает свою позицию по отношению к Китаю.



Reuters

У китайского гиганта Huawei на этой неделе должны состояться переговоры с высокопоставленным представителем британского правительства. А между тем, как пишет The Times, сам Борис Джонсон изменил мнение по поводу того, стоит ли разрешать этой компании развивать в Великобритании сеть 5G.

До этого речь шла о том, что Huawei сможет построить 35% всей инфраструктуры, необходимой для обеспечения нового поколения связи. Теперь же поступают сообщения, что Джонсон хочет выйти из сделки, и в качестве обоснования приводит некий новый доклад по безопасности.

В свою очередь, специалисты по безопасности изучают, как может сказаться на Великобритании тот факт, что по новым законам США Huawei будет запрещено использовать американские технологии в своей работе. Из-за этого компания планирует заменить американские микрочипы китайскими, а значит, по мнению британских спецслужб, эти системы не будут такими безопасными.

Вместо этого, по словам источников издания, Лондон будет инвестировать в британские компании, а также в системы партнёрских стран, чтобы составить конкуренцию Huawei. Они задались задачей к 2023 году вытеснить китайцев из этого поля. С другой стороны, эксперты опасаются, что в случае ответных действий и ухода Huawei системы 3G и 4G, в которых задействовано китайское оборудование, могут перестать работать.

При этом Великобритания сейчас в принципе разрабатывает новую концепцию отношений с Китаем, особенно после подавления протестов в Гонконге. Кроме того, Лондон намерен меньше зависеть от Китая в медицинских товарах, а также лишить китайские компании возможности покупать стратегически важные британские фирмы, пишет The Times.