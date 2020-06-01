Atlantico – Запад должен вернуться к демократии, чтобы выиграть в холодной войне с Китаем

01.06.2020, 2:54, Новости дня

Западные страны многое потеряли, когда стали уходить от национальной демократии к глобализации и наднациональным способам управления, уверен политолог Эдуард Юссон. В своей статье для Atlantico.fr он пишет, что холодная война между Западом и Китаем уже началась, и, чтобы в ней победить, Западу, как в противостоянии с СССР, нужно взять на вооружение права человека. И РФ в этот раз должна быть в его команде.



Reuters

«Хотим мы этого или нет, но новая холодная война, на этот раз с Китаем, началась», — пишет политолог Эдуард Юссон в своей статье для Atlantico.fr. Так, он отмечает, что недавно посольство Китая опубликовало на странице в Twitter коллаж, на котором смерть, одетая в американский флаг, стучалась в дверь Гонконга. К тому же Китай сейчас ведёт информационную кампанию, чтобы показать, что на Западе плохо справляются с эпидемией, и это уже стало поводом для дипломатических разбирательств.

Автор статьи отмечает, что сейчас особенно напряжённая обстановка в Гонконге, а западные страны, по его словам, не обращают на это должного внимания. Политолог уверен, что если Китаю удастся подчинить Гонконг, то следом он придёт за Тайванем, у которого главный защитник — США.

Если это произойдёт, то затем и экономические связи между Китаем и странами Запада обострятся, под вопросом будут инвестиции и фабрики западных компаний в Китае. Однако вывезти их будет сложно, ведь Китай сам много инвестировал в Запад и может угрожать последствиями, если Запад захочет от него отдалиться экономически. В итоге Пекин ещё больше ужесточит свой контроль над обществом, считает он, а Запад станет ещё больше критиковать китайский режим.

В свою очередь, со стороны Запада в этой новой холодной войне политолог предсказывает такую тенденцию. Часть общества будет пытаться отрицать реальность и найти в Китае достоинства. Сейчас подобные тенденции проявляют себя гораздо ярче, чем марксизм во времена железного занавеса. И Китай будет этим пользоваться.

Раньше на Западе были уверены, что удалось достигнуть полного соответствия между двумя системами: глобальной западной и китайской. При этом сам Запад стал временами близок к китайской системе, когда, например, проводил референдумы, с которыми не собирался считаться.

На Западе забыли про китайские репрессии против своего народа, сетует автор статьи, и с готовностью стали сотрудничать с Пекином в рамках международных организаций. При этом сам Китай, по его словам, условия этого сотрудничества далеко не всегда соблюдал.

Запад ослабляет и тенденция к постдемократии, пишет политолог. Вместе с отрицанием национального пришло и опустошение демократии. Исчезло доверие между управляющими и теми, кем управляют. Те движения, что хотят вернуть национальную демократию, власти называют популистами, причём делают это так же, как марксистские режимы насмехаются над демократическими.

Вера в демократию весьма ослабла, признаёт автор статьи. Все те, кто раньше был за маоизм или троцкизм, сделали карьеру в неолиберализме или неоконсерватизме, и в итоге хорошо устроились в концепции глобального управления совместно с Пекином.

Но в ближайшее время многое изменится, уверен автор. В отношениях с Пекином придётся вернуться к политике строгого равновесия. Понадобятся и новые союзы, в том числе с Россией. Как отмечает политолог, нужно будет взять в руки знамя демократии, но при этом воздерживаться от вмешательства в чужие дела.

Если коротко, то он предлагает вернуться к концепции «свободного мира», который противостоял СССР в своё время, ратовать за права человека, но напрямую в дела Китая не влезать. Предлагать миру альтернативу тотальному контролю китайского режима. И при этом постараться сделать так, чтобы западные экономики меньше зависели сами от Китая, пишет автор статьи в Atlantico.fr.