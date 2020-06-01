В Госпогранслужбе сообщили о разблокировании пункта пропуска “Тиса”

01.06.2020, 2:50, Новости дня

Руководители Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) и перевозчики, блокировавшие с утра 31 мая пункт пропуска “Тиса” на украинско-венгерской границе, достигли компромисса. Как сообщило в Facebook Западное региональное управление Госпогранслужбы, пункт пропуска возобновил работу.

“Установлены лица, которые оказывали активное давление на пограничные наряды и нарушали режим в пункте пропуска. Соответствующие материалы будут переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов”, – заявили в управлении.

Функціонування пункту пропуску "Тиса" відновлено ВІДНОВЛЕНО РОБОТУ ПУНКТУ ПРОПУСКУ «ТИСА»З громадянами, які шляхом блокування в’їзного та виїзного напрямків унеможливили пропуск, проведено відповідні заходи та роз’яснювальну роботу. Також встановлено осіб, які чинили найактивніший тиск на прикордонні наряди та порушували режим у пункті пропуску. Відповідні матеріали буде передано співробітникам компетентних правоохоронних органів. Posted by Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон on Pühapäev, 31. mai 2020

Пресс-центр ГПСУ проинформировал в Facebook, что с протестовавшими перевозчиками встретился глава ведомства Сергей Дейнеко, срочно прибывший на место конфликта. Обсуждался вопрос условий перевозки товаров из Европы в Украину.

“Нашим общим интересом является скорейшее решение этого вопроса, чтобы при этом обязательно соблюдалось законодательство Украины. От этого выиграете и вы, и государство в целом. После уплаты необходимых платежей вы, не скрываясь от контроля, будете следовать к местам назначения. К тому же из этих платежей будет наполняться государственный бюджет. Мы будем искать все возможные пути для облегчения пограничных формальностей”, – обратился руководитель ГПСУ к водителям.

Голова Держприкордонслужби у пункті пропуску "Тиса" обговорив питання, пов’язані з перетином кордонуУ пункті пропуску … Posted by Державна прикордонна служба України on Pühapäev, 31. mai 2020

Основной претензией, которую выдвигали протестующие, стало применение новых таможенных правил оформления товаров, доставляемых под видом посылок от украинцев, работающих в Италии, писали СМИ. Перевозчики несколько раз в неделю выполняют подобную мелкую доставку.

“Раньше водители микроавтобусов с посылками платили за то, чтобы въехать без растаможки на территорию Украины, €500 с микроавтобуса, а сейчас от них требуют растаможить содержимое по цене €1 за кг”, – выяснил журналист Виталий Глагола.

В ходе конфликта днем 31 мая вспыхнула драка, протестующие также столкнули в кювет машину пограничников.

По сведениям журналиста, после переговоров удалось добиться соглашения. “Договорились о средней ставке в €0,55 за растаможку посылок “заробитчан”, которые передают в Украину”, – написал Глагола в Telegram.

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров утверждал, что это он поручил правоохранителям усилить контроль “за перемещением так называемых бусиков, которые через пункт пропуска “Захонь” – “Чоп” прибывают на территорию Украины”.