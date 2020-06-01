 

Китай стал агрессивнее распространять дезинформацию – Помпео

01.06.2020, 2:50, Новости дня

Китай распространяет дезинформацию более агрессивно, чем ранее. Об этом 31 мая в интервью Fox News заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

“Компартия Китая, увидевшая свое предназначение в разрушении западных идей, западных демократий, западных ценностей, подвергает американцев опасности. …Они стали более агрессивны в своих усилиях по проведению кампаний по дезинформации”, – сказал он.

По словам дипломата, более агрессивным Китай стал по сравнению с ситуацией, которая была несколько лет назад.

В качестве примера Помпео привел “злонамеренные действия” Китая в киберпространстве, в частности, во время эпидемии коронавирусной инфекции.

“Когда коронавирус распространялся по миру, когда они закрыли собственную провинцию, но допускали путешествия по всему миру, инфицируя сотни тысяч людей. Мы видели попытки отвлечь внимание с помощью этой кампании по дезинформации”, – объяснил госсекретарь США.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией. США занимают первое место в мире по количеству инфицированных и числу летальных случаев.

Более 100 стран потребовали провести беспристрастную проверку действий Китая и ВОЗ. В докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

29 мая президент США Дональд Трамп сказал, что “миру нужны ответы о вирусе из Китая”. Он отметил, что “Китай закрыл зараженных людей в Ухане” и инфекция не распространилась по стране, но при этом инфицированные могли “свободно путешествовать по всему миру, включая Европу и Соединенные Штаты”. 

Трамп неоднократно обвинял ВОЗ в неэффективности и “зацикленности на Китае”. 18 мая он поставил организации ультиматум: США остановят финансирование ВОЗ, если она не докажет за месяц, что во время вспышки коронавируса в Ухане не помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира. 29 мая Трамп объявил о разрыве отношений США и ВОЗ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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