В столице США введен комендантский час

01.06.2020, 2:48, Новости дня

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила о введении в столице Соединенных Штатов комендантского часа в связи с беспорядками, начавшимися после гибели в Миннеаполисе задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

«Мэр [Вашингтона Мюриэл] Боузер приказывает ввести общегородской комендантский час в [столичном] округе Колумбия с 23.00 воскресенья, 31 мая (06.00 мск понедельника), до 6.00 понедельника, 1 июня (13.00 мск). Она также задействовала Национальную гвардию округа Колумбия для поддержки столичного Департамента полиции», – говорится в сообщении в Twitter Боузер.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию для предотвращения беспорядков.

Напомним, в субботу несколько тысяч демонстрантов заблокировали доступ в резиденцию президента США. Однако секретная служба США и полиция Вашингтона преградила доступ протестующим к Белому дому. После этого глава американской администрации Дональд Трамп похвалил Секретную службу США за охрану Белого дома от протестующих.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В ряде городов США после убийства афроамериканца ввели комендантский час. В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.