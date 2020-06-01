 

Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику

01.06.2020, 2:42, Новости дня

Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года. Такая информация появилась в отчете энергетического регулятора Турции EPDK.

В документе сравниваются объемы поставок газа в Турцию из разных стран в марте 2019 года и в марте этого года.

В марте 2019 года доля РФ по экспорту газа в Турцию составляла 32,55 процента (1,398 миллиарда кубометров). За этот же период 2020 года данный показатель сократился до 9,89 процента (389,7 миллиона кубометров).

Лидирующие позиции по экспорту газа в Турцию в марте текущего года заняли Азербайджан (23,45 процента), Катар (19,95 процента), Иран (14,15 процента) и Алжир (13,69 процента), сообщает РИА Новости. Таким образом в марте этого года Российская Федерация оказалась на пятом месте среди крупнейших экспортеров голубого топлива в Турецкую Республику.



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