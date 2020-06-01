Petropavlovsk и “Южуралзолото” могут создать СП

01.06.2020, 2:42, Новости дня

В РФ может появиться новая крупнейшая золотодобывающая компания, которая также станет одним из главных производителей драгоценного металла в мире. Как сообщил в интервью The Daily Telegraph генеральный директор Petropavlovsk Павел Масловский, компания начала переговоры о слиянии с “Южуралзолото” (ЮГК).

“Это [слияние], безусловно, может произойти, поскольку компания [ЮГК] является частной, и это может произойти быстро”, – цитирует издание Масловского, который отметил, что пока переговоры находятся на ранней стадии.

Petropavlovsk уже является одной из крупнейших золотодобывающей компанией в России. Ее основные активы сосредоточены в Амурской области. Там расположены четыре предприятия компании – “Покровский рудник”, “Пионер”, “Маломыр” и “Албын”. ЮГК также является крупным игроком, ее активы расположены в Челябинской области (действующие месторождения Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный Курасан, а также лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство – Наилинский, Осейский, Алтын-Таш, Зайцевское), Республике Хакасия (ОАО "Коммунаровский рудник") и Красноярском крае, где группа разрабатывает месторождения россыпного золота (ООО АС "Прииск Дражный", ООО "Соврудник").