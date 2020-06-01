Из-за протестов в Вашингтоне введен комендантский час и задействована нацгвардия

01.06.2020, 2:42, Новости дня

Из-за массовых протестов мэр Вашингтона Боузер ввела в городе комендантский час. Он действует с 23 часов вечера воскресенья, 31 мая, до 6 часов утра понедельника, 1 июня. Также задействована национальная гвардия округа Колумбия, которая оказывает поддержку полиции столицы, передает РИА Новости.

В Вашингтоне после беспорядков были задержаны 17 человек. Пострадали 11 полицейских.

Всего более 40 американских городов, включая Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Беверли-Хиллз, Чикаго, Орландо, Атланту, Денвер, Западный Голливуд и другие, ввели на своих территориях комендантский час, передает ТАСС. Ограничения на передвижение граждан введены во всем штате Аризона.

Волна беспорядков, всколыхнувших США, началась в Миннеаполисе, где полицейский по неосторожности убил при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. В городе не прекращаются протесты. По последним данным, в толпу протестующих въехал грузовик. Пострадавших нет. Ранее две полицейские машины проехали через толпу митингующих в Нью-Йорке.