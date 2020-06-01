Рассекречены снимки микроавтобуса Kia Sedona

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01.06.2020, 2:35, Новости дня

Буквально несколько дней назад пользователям стали доступны шпионские фотографии новой генерации микроавтобуса Kia Sedona.

В свою очередь, автомобиль претерпел серьезные обновления по внешнему виду. Отличить новинку можно по форме головной оптики в узком исполнении и современной решетке радиатора. Обнаруженная модификация Kia Sedona выявлена практически без защитного камуфляжа, что позволило четко рассмотреть все детали автомобиля.

Задние фонари получили светодиодное исполнение, благодаря которому дизайн тыльной стороны автомобиля значительно модернизирован. Кроме того, в салоне применили более дорогие материалы отделки и хромированные элементы. На передней панели установлена цифровая «приборка», а также крупный экран мультимедийной системы.



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